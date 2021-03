CMF recebe distinção nacional pela manutenção das instalações desportivas

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) foi distinguida pela Rede de Municípios Amigos do Desporto, no âmbito do programa de reconhecimento de boas práticas ao nível dos Planos de Manutenção das Instalações Desportivas, com o galardão 'Plano de Manutenção Recomendado 2021'.

"Este é um prémio que distingue o trabalho desenvolvido pelas autarquias locais nas áreas da atividade física e do desporto, avaliando as ações para melhorar as instalações desportivas e os equipamentos desportivos do concelho, e disponibilizar um serviço de qualidade a todos os cidadãos funchalenses". Presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia

O autarca refere que “a Câmara Municipal do Funchal tem implementado nos diversos espaços desportivos e recreativos do concelho, nomeadamente nos polidesportivos, ginásios ao ar livre e nos parques de jogo e recreio, um conjunto de acções que permitem assegurar as boas condições dos mesmos, assentes na premissa de que, para um bom funcionamento destes espaços, é preciso fazer tudo ao nosso alcance para disponibilizá-los de forma segura e eficiente a toda a população".

Miguel Silva Gouveia recorda, igualmente, que a autarquia já tinha recebido, no início deste ano, “outro reconhecimento nacional, com o galardão 'Intervenção covid-19 do ano 2020', um prémio que reconheceu o trabalho desenvolvido pelo Funchal ao nível das áreas da atividade física e do desporto no decurso da crise pandémica, avaliando as medidas tomadas para continuar, de forma adaptada, a promover as boas práticas e a garantir a programação desportiva que as autarquias tinham delineadas.”