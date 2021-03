Ambiente questiona Câmara do Funchal sobre descarga na Praia do Gavinas

Na sequência do registo fotográfico, do passado dia 14 de Março, denunciando uma mancha de água suja e suspeita no mar, na zona comumente designada como Praia do Gavinas, a Direcção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas (DRAAC) solicitou à Câmara Municipal do Funchal que se pronunciasse sobre o sucedido, devendo confirmar, ou não, a ocorrência de descarga de emergência da Estação Elevatória, localizada na Estrada Monumental.

Os técnicos da Inspecção Ambiental deslocaram-se ao local e, segundo a DRAAC, pelo aspecto, "tudo indica serem águas residuais urbanas".

"O local de descarga e caudal indiciam a possibilidade de descarga de emergência da Estação Elevatória, localizada na Estrada Monumental", sustenta a DRAAC, acrescentando que "foi efectuada uma recolha de amostra e submetida a análise no Laboratório Regional de Saúde Pública".

Na eventualidade de não ter ocorrido uma descarga de águas residuais da Estação Elevatória do Monumental, a DRAAC solicita ainda à autarquia que informe sobre a provável origem da descarga nesta rede municipal.