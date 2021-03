Tome nota da Agenda desta quarta-feira

09h00 - Os deputados da Assembleia Legislativa da Madeira reúnem-se para mais uma sessão plenária. Em debate estarão várias matérias relacionadas com a vida política e social madeirense.

11h00 – O presidente da Assembleia legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe a cônsul honorária da República da Colômbia na Madeira, Isabel Maria Andrade Silva, em audiência de apresentação de cumprimentos. O encontro realiza-se no parlamento regional.

11h00 - O Representante da República para a Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe, no Palácio de São Lourenço, a recém-empossada Magistrada do Ministério Público Coordenadora da Comarca da Madeira, Dr.ª Isabel Dias.

15h00 - O Jornal Económico e a PwC organizam um webinar sobre Fundos Europeus e a sua importância para a recuperação da economia do país. Em destaque, a chegada da “bazuca europeia” a Portugal e a forma como os fundos serão distribuídos e canalizados para a economia real.

17h00 - O Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal organiza várias sessões de esclarecimento dedicadas aos mais jovens, sobre a comunidade pan-europeia de voluntários Unidos.eu, as oportunidades de carreira na UE e o funcionamento da rede Europe Direct. A primeira sessão realiza-se esta quarta-feira, às 17 horas, e conta com a colaboração do Europe Direct Madeira, da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia – Direção Regional da Juventude e do EUCareers.

18h00 - O jogo da final da Taça da Liga feminina entre Sporting e Benfica, disputa-se no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria. O Sporting conta com a madeirense Fátima Pinto e o jogo dá em directo no canal 11

DIA - Termina esta quarta-feira a campanha de donativos “Ajudar não pode parar”, organizada pelo MadeiraShopping com a Rede de Emergência Alimentar. A iniciativa está a desafiar todos os visitantes, lojistas, fornecedores e colaboradores para apoiar as famílias portuguesas, e assim responder aos pedidos de ajuda que têm crescido desde o início da pandemia.