Tome nota da agenda desta quarta-feira

Albuquerque visita Centro de Rastreios da Região Autónoma da Madeira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 12 horas, a obra de remodelação, agora concluída, do piso superior do Centro de Saúde Dr. Agostinho Cardoso para a instalação do Centro de Rastreios da Região Autónoma da Madeira, integrando, entre outros, o rastreio do cancro da mama.

Pedro Calado na entrega de um veículo todo-o-terreno aos bombeiros de Santana

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, preside, à entrega formal de um veículo todo-o-terreno de resgate em montanha, aos Bombeiros Voluntários de Santana. A cerimónia, que contará com a presença do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, tem lugar, pelas 16 horas, no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Santana.

Teófilo Cunha visita empresa Ilha Peixe

O secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, visita a empresa Ilha Peixe, com sede no Caminho do Cais, sítio das Lajes, Porto Novo. A visita inicia-se às 10h30 e é aberta à comunicação social. O secretário presta declarações às 11h15.

Susana Prada visita Banco Alimentar Contra a Fome

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, visita, pelas 11h30 o Banco Alimentar Contra a Fome. A visita a esta instituição insere-se, no âmbito de um exemplo de economia circular.

Ireneu Barreto recebe em audiência 2.º Comandante da Zona Militar da Madeira

O Representante da República para a R.A.M., Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe em audiência, pelas 15h30, no Palácio de São Lourenço, o 2.º Comandante da Zona Militar da Madeira, Coronel Luís Manuel Ricardo dos Santos.

ALM recebe sessão plenária

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) recebe, pelas 09 horas, a sessão plenária.

Reunião de câmara

Pelas 13 horas, nos Paços do Concelho do Funchal, serão prestadas declarações do executivo após a reunião de câmara semanal.

Assinatura de protocolos no Funchal

Pelas 12 horas, nos Paços do Concelho do Funchal, realiza-se a assinatura de protocolos entre a CMF e 12 entidades desportivas do concelho, com vista à atribuição de apoios desportivos ao associativismo. O presidente Miguel Silva Gouveia estará presente na ocasião.

Webinar ‘Covid19: Questões laborais’

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) vai realizar, pelas 15 horas, o webinar ‘Covid19: Questões laborais’, entre as 15 e as 17 horas. Esta é uma iniciativa organizada em parceria com a Associação de Jovens Juslabolaristas (AJJ) e que visa informar e esclarecer as empresas sobre as implicações das medidas no âmbito Covid19 no mercado de trabalho.

Webinar para analisar medidas de apoio às empresas

O Núcleo da Madeira da CPPME - Confederação Portuguesa de Micro, Pequenas e Médias Empresas organiza, pelas 18 horas, um webinar para analisar as medidas que o Governo Regional tem em curso de apoio aos Micro, Pequenos e Médios Empresários e a abrangência que as medidas estão a ter nos diversos sectores.

CDU promove iniciativa no Porto Santo

A CDU desenvolverá uma iniciativa política na ilha do Porto Santo sobre os problemas dos transportes marítimos e aéreos e seus impactos para o desenvolvimento económico e social, estando previstas a conclusões desta iniciativa pelas 16 horas, junto ao edifício sede da Câmara Municipal do Porto Santo, onde intervirá o coordenador regional, Edgar Silva.

‘Conferência do Teatro: Madeira de A/Z’

O Teatro Municipal Baltazar Dias promove, pelas 18 horas, a ‘Conferência do Teatro: Madeira de A/Z’. As temáticas abordadas serão ‘A Gripe Espanhola na Madeira, o Breve Caso de Câmara de Lobos’ e o alcoolismo. Os orador serão Carlos Barradas e João Eduardo Lemos, respectivamente.

Instalação artística 'Eva'

Nos Paços do Concelho está patente ao público a instalação artística 'Eva'. O projecto foi realizado em parceria com a Associação OLHO.te e contou com o contributo de 67 mulheres e homens. A mostra, inserida nas comemorações do Dia Internacional das Mulheres, estará patente no átrio da CMF até ao dia 12 de Março.

Madeira Shopping dá a conhecer a vida de nove mulheres

Até dia 14 de Março, o Madeira Shopping dá a conhecer a vida de nove mulheres que fizeram história através de uma exposição inovadora em realidade aumentada. Chama-se ‘As 9 Fantástica' e tem por objectivo mostrar que em todas as épocas houve mulheres extraordinárias, que concretizaram feitos fantásticos e com grande impacto no mundo, mas pouco conhecidos do grande público. O centro comercial vai apresentar estes feitos e a vida destas mulheres de uma forma única: usando realidade aumentada.

Quinta edição do concurso de declamação de poesia

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, promove a quinta edição do concurso de declamação de poesia, desta vez, integrado nas comemorações dos 75 anos do Conservatório.

