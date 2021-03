Tome nota da Agenda desta sexta-feira

10h00 – O grupo parlamentar do PSD-Madeira reúne-se com os responsáveis do Instituto Profissional de Transportes e Logística da Madeira, na Rua Nova da Levada do Cavalo, nº1, fração B e C.

10h30 - A USAM – União dos Sindicatos da Madeira comemora a Semana da Igualdade, entre os dias 8 e 12 de Março, sob o tema ‘Defender a Saúde, Dignificar o Trabalho, Avançar na Igualdade’. A apresentação das actividades inclui a distribuição do documento alusivo ao tema supracitado, junto à ALM, onde serão prestadas declarações à Comunicação Social pela dirigente Maria José Afonseca.

10h30 - Os Conselhos Regionais da Madeira, Açores, Coimbra, Évora, Faro, Lisboa e Porto da Ordem dos Advogados organizam uma conferência subordinada à temática ‘Novos desafios do direito sancionatório face ao combate à corrupção’, a qual será realizada por intermédio da plataforma Zoom e em formato Webinar.

11h00 - O PCP reúne-se com a Associação Conversa Amiga, na Rua da Alegria nº14, para abordar a preocupação crescente e falta de resposta que cada vez mais caracteriza a cidade do Funchal, no que respeita às pessoas em situação de sem-abrigo.

11h30 – Susana Prada, secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, desloca-se ao concelho de Santana onde visita as obras de remodelação da ETAR que se situa junto ao Teleférico da Rocha do Navio. A empresa Águas e Resíduos da Madeira - ARM tem vindo a realizar vários investimentos neste concelho de forma a garantir uma melhor qualidade de ambiente e uma melhor prestação de serviços à população.

12h00 – O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa chega esta sexta-feira à Madeira. Almoça com Miguel Albuquerque na Quinta Vigia e às 15h visita o Palácio de São Lourenço.

12h30 – O JPP realiza uma iniciativa política sobre a operação portuária. As conclusões serão transmitidas via Skype.

18h30 - O Movimento Democrático de Mulheres assinala o Dia Internacional da Mulher com uma reflexão sobre ‘Impactos da Pandemia nas Mulheres - o agravamento das desigualdades’ nas plataformas digitais.