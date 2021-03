Tome nota da agenda deste sábado

Pedro Calado e Augusta Aguiar visitam obras

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, e a secretária regional da Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, visitam, pelas 11 horas, as obras de requalificação do espaço verde público conhecido como ‘Mata da Nazaré’.

JPP aborda temática dos transportes

O Juntos pelo Povo (JPP) realiza, pelas 12h30, uma iniciativa política, via skype, que terá como porta-voz Élvio Sousa. A temática abordada será os transportes.

Grupo parlamentar do PSD visita trabalho de Rigo

O grupo parlamentar do PSD realiza, pelas 11 horas, uma visita ao trabalho efectuado pelo artista Rigo, no topo do Ilhéu de Câmara de Lobos, no âmbito das comemorações dos 600 anos.

Aula de yoga/pilates on-line

Realiza-se, pelas 10h30, uma aula on-line de yoga/pilates, com a professora Odette Dias. A aula é de baixa intensidade. O objectivo é promover sensações de bem-estar, fortalecer e relaxar a mente e o corpo. A aula será transmitida em directo para a página de Facebook da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria.

Marítimo joga com o Sporting de Braga

O Marítimo defronta o Sporting de Braga, em jogo da Liga Revelação Sub-23, que decorre, pelas 11 horas, na Cidade Desportiva de Braga.

CAB defronta Académica

O CAB joga frente à Académica, em jogo da Liga de basquetebol masculino, que se realiza, pelas 16 horas, no Pavilhão do CAB.