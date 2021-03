Tome nota da Agenda deste sábado

11h00 - O grupo parlamentar do PSD-Madeira visita a Estrada Marechal Spínola, no Massapez, Porto da Cruz..

11h00 - O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, e o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, visitam as obras de execução da cobertura do polidesportivo da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro. A visita à escola de São Roque inicia-se pelas 11 horas.

11h00 – A nutricionista Catarina vai mostrar três formas criativas de incluir vegetais na alimentação através de um showcooking transmitido em directo no Facebook. O evento é organizado pelo Fitness Factory Funchal e terá a duração de uma hora, sendo destinado a qualquer pessoa que tenha interesse pela cozinha e por novas formas de preparar vegetais.

14h00 - A Associação de Bandas Filarmónicas da RAM decidiu organizar um ciclo de formações online. Este sábado o tema abordado será ‘Música Contemporânea para Orquestra de Sopros’ com o formador, compositor e investigador João Quinteiro.

15h00 – O PCP está a comemorar 100 anos de existência. Fundado a 6 de Março de 1921, o Partido Comunista Português assinala o seu centenário com uma série de actividades. A principal é a iniciativa ‘100 Anos, 100 Bandeiras’, marcada para a Praça do Povo, no Funchal, com uma intervenção do Coordenador regional Edgar Silva

dia – Depois da Fase Escolar das VIII Olimpíadas da Economia que decorreu em mais de 140 Escolas Secundárias e Profissionais de Portugal, arranca este sábado a Fase Regional, em formato virtual, que apurará os representantes das regiões na Fase Nacional.