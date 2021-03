Tome nota da agenda desta quinta-feira

Albuquerque visita ‘Nómadas digitais’

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 11h30, na Ponta do Sol, o Centro Cultural John dos Passos, onde está a decorrer o projeto Nómadas Digitais.

ALM recebe sessão plenária

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) recebe, pelas 09 horas, a sessão plenária.

Comissão sobre administração da Zona Franca

A ALM acolhe, pelas 16 horas, a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre ‘O Contrato de Concessão de Serviços Públicos denominado Administração e Exploração da Zona Franca’.

Comissão de política e juventude na ALM

Realiza-se, pelas 11 horas, a 1ª Comissão Permanente de Política Geral e Juventude, na ALM.

Sessão ordinária da Assembleia Municipal

A partir das 09 horas, nos Paços do Concelho do Funchal, realiza-se uma sessão ordinária da Assembleia Municipal.

Palestra sobre doenças profissionais

No âmbito da Semana da Igualdade serão abordadas as ‘Melhores Condições de Vida e de Trabalho -Combate às Doenças Profissionais’, pelas 11h30, na Rua João de Deus, junto da Secretaria da Inclusão.

Conferência de imprensa CD Nacional

Às 12h30, no Estádio da Madeira, realiza-se uma conferência de imprensa do CD Nacional, com o treinador Luís Freire, onde será feita a antevisão do jogo do Nacional frente ao Marítimo, marcado para esta sexta-feira, pelas 20h30, no Estádio da Madeira.

Lançamento do livro 'A Casa da Cultura'

O lançamento do livro 'A Casa da Cultura', uma edição da Imprensa Académica e da Câmara Municipal do Funchal, acontece, pelas 16 horas, no palco do Teatro Municipal Baltazar Dias.