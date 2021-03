Tome nota da agenda desta quinta-feira

Albuquerque visita empresa DTWay

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 11h30, a empresa DTWay, integrada na incubadora StartUp Madeira, ao Madeira Tecnopolo.

Ireneu Barreto visita Comando Operacional da Madeira

O Representante da República para a R.A.M., Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, desloca-se, pelas 11 horas, ao Comando Operacional da Madeira e, pelas 11h45, ao Regimento de Guarnição N.º 3.

CDS dá conferência de imprensa

O grupo parlamentar do CDS-PP Madeira abordará assuntos de interesse para a população da Madeira e do Porto Santo, às 11 horas, nas instalações do grupo parlamentar, na Rua da Alfândega. O líder parlamentar do CDS-PP Madeira, António Lopes da Fonseca, será o porta-voz da iniciativa.

Reunião ordinária em Santa Cruz

A reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz realiza-se, pelas 11 horas, através de vídeoconferência.

Comissão permanente de equipamento social na ALM

A Assembleia Legislativa da Madeira recebe, pelas 14h30, a 4.ª Comissão Permanente de Equipamento Social e Habitação.

ACIF promove conferência de imprensa

A ACIF promove, pelas 10 horas, uma conferência de imprensa para fazer o ponto de situação do sector do turismo na RAM e abordar os contributos da ACIF, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. A iniciativa decorre, na Rua dos Aranhas.

Grupo parlamentar do PSD reúne-se com grupo de subscritores de petição

O grupo parlamentar do PSD-Madeira reúne-se amanhã, à 12h30, na Rua da Alfândega, com um grupo de subscritores da petição, intitulada 'Pela Inclusão das Regiões Autónomas no Programa Regressa', que deu entrada na Assembleia Legislativa da Madeira.

JPP aborda mobilidade do Porto Santo

O Juntos pelo Povo (JPP) realiza uma iniciativa política, pelas 12 horas, via skype, que terá como porta-voz Élvio Sousa. A temática abordada será a mobilidade do Porto Santo.

Exposição ‘O Conservatório Actual’

Após a primeira exposição ‘Luiz Peter Clode: o fundador que dá nome ao Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, patente entre Outubro e Fevereiro, está agora aberta ao público a segunda exibição, intitulada ‘O Conservatório Actual’. A mostra pode ser visitada na cafetaria do conservatório, até ao próximo mês de Junho.

Benfica joga frente ao Estoril

O Benfica joga frente ao Estoril, pelas 20h15, no Estádio da Luz. A partida referente à segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, será transmitida na SportTv.