Tome nota da Agenda desta terça-feira

- 10h30 - No âmbito da ‘Semana da Igualdade’ da CGTP, a Delegação do Funchal aborda o tema ‘Defender a Saúde, Dignificar o Trabalho – Avançar na Igualdade’, através de contactos e distribuição de um folheto informativo aos trabalhadores do sector do comércio, onde destaca os horários de trabalho e a conciliação da vida laboral com a vida particular e familiar. As declarações serão prestadas junto ao Hipermercado ‘Pingo Doce’ do Anadia, à Rua do Ribeirinho.

- 11h00 - O Juntos pelo Povo (JPP) aborda o tema da educação durante uma acção política. Paulo Alves será o porta-voz da iniciativa.

- 11h00 – O Sindicato dos Jornalistas anuncia, através de uma cerimónia digital, os jornalistas e projectos vencedores da edição de 2020 das Bolsas de Jornalismo em saúde. A cerimónia pode ser seguida na página do Facebook do Sindicato do Jornalistas ou através do site da Roche. O evento pretende também contribuir para uma reflexão sobre o jornalismo na actualidade, a forma como foi afectado pela pandemia, incluindo ainda o papel do jornalismo especializado na área da Saúde.

- 11h00 – O grupo parlamentar do PSD-Madeira realiza uma conferência de imprensa, junto à IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM.

- 11h30 - O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a empresa Douradas dos Prazeres – Transformação de Produtos Alimentares, situada no Parque Empresarial da Calheta, lote 4 e 5.

- 12h30 - O Sindicato dos Professores da Madeira reúne-se com a Secretaria Regional de Educação. No final haverá declarações à comunicação social.

- 14h30 - O PCP apresenta uma iniciativa legislativa que defende a atribuição de um subsídio de insularidade para os trabalhadores da administração pública central que desempenham funções na Região. A conferência realiza-se na sede do Partido, à Rua João de Deus nº 12.

- 16h30 - O Vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, visita as obras de beneficiação do Centro Náutico de São Lázaro, no Funchal. Esta empreitada garantiu, entre outras requalificações, a recuperação e a aquisição de novos passadiços marítimos, com vista a apoiar as diversas escolas náuticas ali sediadas e que dão formação a centenas de alunos.

- 17h00 – A Câmara Municipal do Funchal apresenta um conjunto de eventos associados a Tchiloli, com destaque para o lançamento de um livro sobre tchiloli que conta com o apoio da Autarquia.