Tome nota da agenda desta terça-feira

ALM recebe sessão plenária

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) recebe, pelas 09 horas, a sessão plenária.

Albuquerque na cerimónia de entrega de novos equipamentos aos bombeiros

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside, pelas 11h30, no Serviço Regional de Protecção Civil, à cerimónia de entrega de novos equipamentos aos corpos de bombeiros da Região Autónoma da Madeira.

Audiência presidente da ALM com o reitor da UMa

Realiza-se, pelas 14h30, uma audiência do Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, com reitor da UMa, na Assembleia Legislativa da Madeira.

Ireneu Barreto recebe José Carmo

O Representante da República para a R.A.M., Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe, no Palácio de São Lourenço, pelas 11 horas, o reitor da Universidade da Madeira, José Manuel Cunha Leal Molarinho Carmo, para cumprimentos de despedidas. De seguida, visita às instalações da Quinta de São Roque da Universidade da Madeira.

Pedro Fino visita Ponta Delgada

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, visita, pelas 15 horas, a Ponta Delgada. Esta iniciativa acontece no âmbito dos trabalhos de reconstrução, que irão acontecer nesta freguesia após a intempérie de 25 de Dezembro, nomeadamente nas Estradas Regionais que ficaram danificadas, na Ponta Delgada.

X Jornadas Parlamentares

As X Jornadas Parlamentares Atlânticas, organizadas por Cabo Verde, decorrem on-line.

Paulo Santos e Regina Pereira no Conservatório

Paulo Santos, director regional da Agricultura, e Regina Pereira, engenheira e formadora na mesma direcção, são os convidados do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira para a próxima edição do ‘À conversa com...’, onde irão abordar o tema ‘Descubra caminhos para a saúde e o bem-estar’, apresentando o livro ‘Fomento da fruticultura na Madeira’, de Joaquim Vieira Natividade. A sessão é apenas para alunos e decorre, pelas 10 horas, no Polo de São Martinho.

Primeiro rastreio do cancro colorretal

Realiza-se, entre os dias 15 e dia 31 de Março, o primeiro rastreio de sensibilização do cancro colorretal na Região Autónoma da Madeira, integrado na campanha de sensibilização do cancro colorretal, intitulada ‘Março Azul’. A médica do Serviço de Cirurgia Geral do SESARAM, do sector colorretal, Maria Olim, foi a impulsionadora desta acção de sensibilização.

‘Eva’ para ver no Campo da Barca

A secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, inaugurou, no edifício do Campo da Barca, a instalação artística ‘EVA’, da autoria da Associação Artística de Solidariedade Social Olho.te. Integrada nas comemorações do Dia da Mulher, a instalação artística, um manequim inspirado na personagem bíblica Eva, que contou com o contributo de 67 pessoas, estará patente até ao dia 19 de Março.

Exposição na galeria Marca de Água

A galeria Marca de Água vai receber, a partir do dia 25 de Março e até 21 de Maio, a exposição ‘Imersão - Fora do Tempo’ do artista plástico madeirense Eduardo de Freitas. O certame reúne mais de sete dezenas de obras de pintura e desenho e tem a curadoria da artista plástica Filipa Venâncio.