Moçambique regista 80 funcionários públicos mortos e 8.000 infectados

Um total de 80 funcionários públicos moçambicanos morreram vítimas de covid-19 e cerca de 8.000 foram infetados desde março, sendo os profissionais de saúde e as Forças de Defesa e Segurança as mais afetadas, anunciou hoje fonte oficial.

Do total de funcionários afetados pela doença, a maioria regista-se na cidade de Maputo, capital moçambicana, com 48 mortes e 3.106 casos, segundo Cândida Moiane, diretora de planificação do Ministério da Administração Estatal e Função Pública (MAEFP), citada pelo canal privado STV.

De acordo com a diretora, a situação pressiona a função pública, que tem cerca de 340 mil funcionários, o que é agravado pelo regime de rotatividade de trabalho aplicado nas instituições face à pandemia de covid-19.

"O que acontece é que nesse momento em que há rotatividade observa-se a sobrecarga de trabalho e alguns processos levam mais tempo do que era o esperado", frisou.

Segundo dados avançados pela responsável, o Ministério do Interior registou 13 mortes e 1.385 infetados, seguido do setor da Saúde com seis óbitos e 1.306 casos.

Os ministérios das Obras Públicas e dos Transportes e Comunicações teve menos de 150 casos e as restantes instituições abaixo deste número, acrescentou Moiane, referindo que 57% dos casos foram registados em instituições de nível central e 23% de nível provincial.

Moçambique tem um total acumulado de 732 óbitos por covid-19 e 64.929 casos, dos quais 78% estão recuperados da doença.

