Há jackpot de 86 milhões de euros no próximo concurso do Euromilhões

O próximo concurso do Euromilhões prevê um 'jackpot' de 86 milhões de euros, já que nenhum apostador acertou na chave sorteada hoje, afirmou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio, no valor de 165.026,63 euros, vai contemplar quatro jogadores no estrangeiro, enquanto o terceiro prémio, de 25.712,96 euros, vai ser entregue a seis apostadores no estrangeiro.

A chave do concurso 022/2021 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos números 23 -- 25 -- 32 -- 35 -- 47 e pelas estrelas 02 e 06.