Madeira segue plano com a vacina da Pfizer

Numa nota enviada esta noite às redacções, a Direção Regional de Saúde (DRS) informa que "a vacinação contra a covid-19 na Região Autónoma da Madeira irá se manter com a administração da vacina da Pfizer". Pelo contrário, a administração da vacina AstraZeneca fica suspensa na Região, seguindo as indicações da Direção Geral de Saúde e da Autoridade Nacional do Medicamento (INFARMED).

Até à data foram vacinadas na Madeira 3.543 pessoas com AstraZeneca, de um total de 35 mil vacinas já administradas. "Não foram reportados efeitos adversos graves", revela a DRS.

A campanha de vacinação vai continuar nos Centros de Vacinação concelhios, com a administração da vacina Pfizer, nos dias e nos locais já conhecidos pela população, incluindo a vacinação no fim de semana no concelho do Funchal, no Madeira Tecnopolo.

Já a vacinação contra a covid-19 que estava programada para os próximos dias úteis, no Madeira Tecnopolo, com a vacina AstraZeneca, está cancelada.

A DRS relembra que dispõe de uma linha de apoio gratuita para a população dedicada à vacinação covid-19, SRS VACINA COVID-19 800 210 263.