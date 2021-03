‘Porto Santo sem lixo marinho’ é tema de debate

‘Porto Santo sem lixo marinho’ é o tema do debate on-line promovido amanhã, 16 de Março, pela Câmara Municipal, em parceria com a AIDGLOBAL e outras instituições.

A ideia é “preparar um trabalho de base que dará origem a um plano de gestão comunitária de prevenção do lixo marinho, explicou Sofia Lopes, da AIDGLOBAL, salientando que as várias instituições com actividade na ilha pretendem trabalhar em “metas realistas e concretizáveis para que haja esta gestão conjunta” com vista à redução do lixo marinho.

O workshop de amanhã é o primeiro de vários programados, para que cada entidade envolvida, empresas e sociedade civil, possam dar um passo em frente e identificar as medidas mais realistas para melhorar esta situação. Ter mais ecopontos no local de trabalho e mais formação para haja no futuro menos plástico são dois exemplos daquilo que pode ser feito.