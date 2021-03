Lote da Astrazeneca associado a reacções adversas não foi recebido na Madeira

A Direcção Regional de Saúde emitiu uma nota onde dá conta de que o lote da vacina da AstraZeneca eventualmente associado a algumas reações adversas não foi recepcionado na Região Autónoma da Madeira, nem em Portugal.

Recorda que a 5 de Março a Região recepcionou 8.500 doses de vacinas da AstraZeneca. "Desde esta data, já foram administradas cerca de 2.400 vacinas, em total segurança e sem qualquer intercorrência", assume.

Relembramos que, conforme atestado pela Agência Europeia do Medicamento (EMA), numa nota publicada, “os benefícios da utilização da vacina contra a COVID-19 da AstraZeneca são superiores aos eventuais riscos”, pelo que o programa de vacinação na região se mantém inalterado.

Esta posição é sustentada pela Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed), que manteve, no dia de hoje, as recomendações para a sua utilização em Portugal.