Administradas 27.853 vacinas contra a covid-19 na Madeira

Segundo a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, até ao dia 7 de Março foram administradas na Região Autónoma da Madeira 27.853 contra a covid-19.

"As pessoas vacinadas integram os grupos prioritários definidos no Plano Regional de Vacinação contra a covid-19 na RAM, de acordo com a alocação das vacinas à Região", explica, acrescentando que do número total de vacinas administradas (27.853), 17.170 correspondem a administração da primeira dose e 10.683 foram segundas doses da vacina.

Para esta semana, a secretaria da tutela destaca o início da inoculação com a vacina AstraZeneca, após a recepção de 8.500 doses no dia 5 de Março.

"Será dada continuidade à vacinação das ajudantes domiciliárias, profissionais afectos aos serviços de segurança e serviços críticos, profissionais de saúde afectos à área da Medicina Dentária e Farmácias, entre outros grupos prioritários", referiu.