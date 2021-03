Doses da vacina da Pfizer administradas na Madeira também com intervalo de 28 dias

A partir de agora, o intervalo entre a administração das duas doses da vacina da Pfizer/BioeNtech contra a COVID-19 na Região passará a ser de 28 dias.

A Direcção Regional de Saúde adaptou a recente circular normativa da Direcção Geral de Saúde que determina o aumento do intervalo entre as duas doses de 21 para 28 dias ficando este como esquema vacinal recomendado.

Esta alteração que ja tinha já sido sugerida pela Comissão Técnica de Vacinação Contra a Covid e posta à consideração pelo coordenador da task force, vai permitir a vacinação de mais 100 mil pessoas em todo o país até ao final do corrente mês de Março.

Recorde-se que entre 31 de Dezembro de 2020 e até ao passado dia 28 de Fevereiro, foram administradas na Região, 23.301 vacinas contra a COVID-19.

As pessoas vacinadas integram os grupos prioritários definidos no Plano Regional de Vacinação contra a COVID-19 na RAM, de acordo com a alocação das vacinas à Região.

Do número total de vacinas administradas (23.301), 15.735 correspondem a administração da primeira dose e 7566 foram segundas doses da vacina.