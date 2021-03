França e Itália suspendem vacinação com AstraZeneca

O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou hoje que a vacina da AstraZeneca para a covid-19 vai ser suspensa em França "por precaução", tal como aconteceu em outros países europeus.

"Muitos parceiros europeus decidiram suspender a utilização da vacina da AstraZeneca. Há alguns minutos foi a vez das autoridades alemãs. A Autoridade Europeia do Medicamento vai pronunciar-se amanhã (terça-feira) sobre a vacina e, até lá, o ministro da Saúde e as autoridades sanitárias decidiram suspender a vacinação com AstraZeneca por precaução", afirmou o Presidente em conferência de imprensa após a cimeira franco-espanhola em Montauban, no sul de França.

Emmanuel Macron disse ainda desejar que caso a vacina volte a receber luz verde pelas autoridades europeias, a vacinação com este fármaco seja retomada rapidamente.

Apenas um quarto das doses previstas da vacina AstraZeneca chegaram a França até agora e estavam a ser utilizadas especialmente para vacinas o pessoal médico e população prioritária, ou seja, pessoas acima dos 75 anos ou com mais de 50 anos e doenças crónicas.

A suspensão acontece no mesmo dia em que a vacinação nas farmácias passa a ser permitida e utilizando apenas a vacina AstraZeneca por enquanto. No entanto, poucos farmacêuticos receberam as doses necessárias para vacinar as pessoas prioritárias.

A vacina da AstraZeneca para a covid-19 foi igualmente suspensa em Itália. A decisão foi tomada depois de a Agência Italiana de Medicamentos (AIFA) ter recomendado a suspensão do uso de doses de um lote específico dessa vacina, na semana passada, após a morte de um militar e de um polícia na Sicília, em casos que a justiça está a investigar.

No domingo, as autoridades de Biella, no Piedmonte, disseram estar a investigar a morte de uma professora de música, de 57 anos, que também foi vacinada com uma dose da AstraZeneca.

Depois dos primeiros relatos de casos, a AIFA explicou, num comunicado, que por causa de informações sobre problemas de saúde detetados em outros países europeus, decidira bloquear a inoculação das doses do lote ABV2856.

Agora, a mesma agência confirmou que as autoridades italianas de saúde vão estender as medidas de suspensão a todos os lotes da vacina da AstraZeneca, até que sejam clarificados os potenciais riscos deste fármaco.

Também a Alemanha, Noruega, Áustria, Estónia, Lituânia, Letónia, Luxemburgo e Dinamarca já interromperam o uso da vacina da AstraZeneca, após relatos de casos graves de coágulos sanguíneos em pessoas que foram vacinadas com doses da AstraZeneca.

O grupo farmacêutico anglo-sueco garantiu não haver "qualquer prova da existência de um risco aumentado" de se verificarem coágulos sanguíneos causados pela sua vacina e a Organização Mundial da Saúde (OMS) sublinhou que "não há razão para não usar essa vacina", mas vários países decidiram "jogar pelo seguro".

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) afirmou na quinta-feira que não existem provas de um aumento de risco de coagulação sanguínea em pessoas vacinadas com este fármaco contra a covid-19.

Em Portugal, a Direção-Geral de Saúde e o Infarmed afirmaram no domingo que a vacina da AstraZeneca pode continuar a ser administrada e frisaram que não há evidência de ligação com os casos tromboembólicos registados noutros países.

Desde o início da pandemia morreram em França 90.445 pessoas devido à covid-19 e já houve mais de 4 milhões de casos confirmados.

A pandemia provocada pelo novo coronavírus já fez pelo menos 2.654.089 mortos em todo o mundo desde que foi notificado o primeiro caso na China.