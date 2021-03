Depois de uma viagem atribulada, primeiro a bordo de uma aeronave da Força Aérea Portuguesa, que acabou por ficar retida no Porto Santo por causa do vento, e depois a bordo do helicóptero Merlin, já estão na Região Autónoma da Madeira as 8.500 doses da vacina da AstraZeneca.

Desta vez, ao contrário do que tem acontecido com as vacinas da Phizer, que têm ficado acondicionadas no aeroporto até transporte posterior para a Farmácia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, hoje o procedimento foi bastante rápido.

Rápido desde a chegada ao Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, porque a chegada em si demorou bem mais que o anunciado pela Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, que anunciou que as mesmas chegariam pelas 17 horas do dia de hoje.