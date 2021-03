PS-Madeira reuniu-se com trabalhadores da Groundforce

Os deputados do Grupo Parlamentar do PS-Madeira na Assembleia Legislativa reuniram-se, hoje, com a comissão representante dos trabalhadores da Groundforce. O objectivo desse encontro, em que participaram, também, elementos da concelhia do PS de Santa Cruz, foi ouvir as preocupações dos trabalhadores e propostas sobre a sua situação laboral actual.

Os socialistas mostraram a sua preocupação e solidariedade para com aqueles profissionais e pretendem auxiliá-los na busca de soluções para os seus problemas.

A Groundforce empresa, neste momento, 208 trabalhadores na Região Autónoma da Madeira, que, à semelhança dos seus colegas do continente, estão com salários em atraso e têm um futuro profissional incerto. Na prática, são mais de duas centenas de famílias que vivem na incerteza e na instabilidade, com uma preocupação acrescida pelo facto de o processo se arrastar no tempo.

Conforme fez fazer o PS-Madeira, os funcionários apenas têm a informação relativamente a uma eventual injecção de 7 milhões de euros na empresa que só garantirá o pagamento de salários, mas consideram que esta é uma solução só para o imediato e não a longo prazo, pelo que temem pelo futuro.

Os elementos do PS presentes na reunião apresentaram-se disponíveis para, em conjunto com a comissão de representantes dos trabalhadores da Groundforce, apresentar soluções que visem garantir a sustentabilidade da empresa e a salvaguarda dos empregos.

Os elementos da concelhia de Santa Cruz mostraram-se particularmente apreensivos com as consequências sociais desta situação naquela localidade, atendendo a que a grande maioria dos trabalhadores da empresa são dos concelhos de Santa Cruz e Machico.