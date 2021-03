PCP solidário com trabalhadores da Groundforce com "salários em atraso"

O PCP, através do seu deputado da Assembleia Legislativa da Madeira, Ricardo Lume, irá requer, com carácter de urgência, a realização de uma Audição Pública Parlamentar para a qual o Governo Regional deverá ser convocado, com o objectivo de prestação de informação sobre as medidas concretas a desencadear pela Região em defesa dos direitos dos trabalhadores da Groundforce