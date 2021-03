Funchal apoia grupo 'Feiticeiro do Norte' com 40 mil euros

A Câmara Municipal do Funchal atribuiu um apoio financeiro no valor de 40 mil euros ao grupo Feiticeiro do Norte, no âmbito do seu programa de apoios financeiros ao associativismo cultural e a actividades culturais de interesse municipal.

Miguel Silva Gouveia realçou que “a política cultural da autarquia tem sido pautada pela valorização dos artistas regionais e do seu trabalho. Na Câmara do Funchal, interpretamos a cultura como um bem de primeira necessidade e um factor de desenvolvimento local. Como tal, sentimos que é nossa responsabilidade apoiar e promover os agentes culturais, nomeadamente aqueles que dependem destes apoios para poderem subsistir a nível profissional.”

O presidente da Câmara Municipal recorda que, em 2016, foi celebrado um acordo de comodato para que o Feiticeiro do Norte viesse a instalar a sua sede no Balcão de Cristal, "um espaço intimista no coração da Zona Velha do Funchal". "Esta foi mais uma forma de reconhecer a qualidade artística e a relevância do projeto Feiticeiro do Norte, que se tem evidenciado pela originalidade, inovação e excelência", ressalvou.

“Ao longo do último ano, e apesar de todas as condicionantes da crise pandémica, a Cultura no Funchal nunca parou. Vamos continuar a fazer o nosso melhor com as circunstâncias que temos, respondendo presente aos desafios e, acima de tudo, estando ao lado dos profissionais do setor cultural da Região, ajudando a ultrapassar as dificuldades e na defesa do direito à cultura que tanto contribui para o enriquecimento da nossa comunidade", concluiu Miguel Silva Gouveia.