Dívidas ao SESARAM somam 40 milhões é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Calotes à empresa pública são provenvientes de diversas entidades, desde a década de 90 do século passado. Valor dos recebimentos em atraso aumentou 10 milhões em apenas três anos.

Preço dos combustíveis não pára de subir. Valores da gasolina e do gasóleo aumentam há oito semanas consecutivas, entre os 9 e os 17%. Tendência futura é de subida.

Um ano gerou 190 milhões de apoios. Secretário da Economia garante que as ajudas criadas para debelar os efeitos da pandemia têm chegado aos empresários.

Marítimo conhece hoje 3.º treinador da época. Milton Mendes sucumbiu após nove jogos sem qualquer vitória. A três dias do dérbi descubra as diferenças que separam a equipa verde-rubra do Nacional.

Administradas 27.900 vacinas na Região. Registados 43 novos casos ontem. Governo opta pela abertura da economia face à descida da covid.

