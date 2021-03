Câmara do Funchal atribui 261 mil euros a 19 entidades para apoio social

Sâo 261 mil euros atribuídos a 19 entidades que prestam apoios sociais em várias áreas. A decisão foi tomada por unanimidade na Reunião de Câmara desta quarta-feira e anunciada pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia.

Destaca-se "a aprovação dos apoios de cariz social para o ano de 2021, apoios financeiros a ao abrigo do associativismo que a CMF tem vindo a estabelecer desde 2014 de uma forma transparente e integradora de apoiar as entidades que estabelecem no concelho do Funchal a sua actividade", diz o autarca.

E este ano essas actividades de apoio social particularmente num ano difícil a pandemia em criado bastantes distorções sociais, tendo aumentando também a necessidade das respostas por parte das entidades públicas nomeadamente da CMF. Miguel Silva Gouveia, presidente da CMF

A CMF, "procurando trabalhar com todas as entidades do concelho, estabeleceu 261 mil euros de apoios, um incremento de cerca de 80 mil euros em relação ao ano transacto".

São apoios que vão para diversas áreas, nomeadamente apoios para trabalho de terreno com pessoas em situação de sem-abrigo como é o caso dos apoios estabelecidos com a CASA e a Rede Europeia Anti-Pobreza, apoios também à área social ainda mais no apoio à alimentação, no apoio à manutenção da dignidade das pessoas cujas condições socioeconómicas empurram para uma precariedade que exige respostas por parte do Município como apoios à assistência médica internacional (AMI), Associação Abraço, Associação Monte de Amigos, Mão Solidária, entre outros, num total de 19 entidades.