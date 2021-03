Melhoramentos em São Lázaro custam 70 mil euros e servem até 10 mil jovens

O Vice-Presidente do Governo Regional visitou, esta tarde, as obras de beneficiação no Centro Náutico de São Lázaro, no Funchal. Um investimento global que ronda os 70 mil euros e vai ao encontro da preparação de “um bom verão”.

“Aproveitamos este período de algum abrandamento da actividade e o facto das pessoas estarem mais em confinamento para um melhoramento geral destas instalações”, que, conforme explicou Pedro Calado, são a ‘casa’ de 13 associações e de cerca de mil jovens que envolvem nas suas actividades, aos quais se juntam outros 10 mil jovens no âmbito do desporto escolar.

A empreitada serve, entre outras requalificações, para a recuperação e a aquisição de novos passadiços marítimos, nomeadamente a criação de um pontão para pessoas com mobilidade reduzida.

Na ocasião, o governante destacou ainda o melhoramento ao nível do fornecimento de água, através da canalização de água das ribeiras de Santa Luzia e de São João para, por exemplo, a lavagem das embarcações. “Não são investimentos muito grandes em termos de valor monetário”, mas que melhoram imenso a prática das diferentes actividades náuticas.