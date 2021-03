Autarquia do Funchal investe 40 mil euros na repavimentação da Estrada Dr. João Abel de Freitas

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e o vereador com o pelouro das Obras Públicas, Rúben Abreu, visitaram a conclusão das obras de repavimentação da Estrada Dr. João Abel de Freitas, na Freguesia do Imaculado Coração de Maria.

Este é um investimento municipal que ascendeu a 40 mil euros e compreendeu o troço entre a Rampa dos Viveiros e a Rotunda dos Viveiros.

Continua a ser uma prioridade para este executivo consolidar a rede de estradas municipal, incidindo em vários troços estratégicos, conforme níveis de afluência e movimentação automóvel. Um bom exemplo disso é precisamente esta artéria nos Viveiros que é um dos principais pontos de entrada e saída da cidade, e onde diariamente circulam milhares de pessoas e viaturas.” Miguel Silva Gouveia

E acrescenta: “concluímos mais uma etapa daquele que tem sido o trabalho de requalificação de vários arruamentos do município, mas o investimento em acessibilidades vai continuar a ser uma realidade no nosso concelho, porque este é um trabalho contínuo e que requer sempre manutenção. Melhorar as acessibilidades e a rede viária municipal está intrinsecamente ligado à garantia de uma melhor qualidade de vida da população e, neste contexto, vamos continuar focados no nosso desígnio de melhorar os acessos e a movimentação no Funchal”.