Alegria no Jardim Zoológico de Liubliana após nascimento de 3 crias de tigre siberiano

Um zoológico na capital eslovena, Liubliana, apresentou sexta-feira os seus mais recentes residentes, as três crias de tigre siberiano que nasceram ali há menos de duas semanas.

O tigre siberiano é uma das espécies de grandes felinos mais ameaçada do mundo, com os especialistas a estimarem que restem cerca de 500 em estado selvagem. A sua sobrevivência está ameaçada principalmente pela perda de habitat e pela caça furtiva.

Um trabalhador do zoológico disse que os três tigres siberianos bebes são filhos da Arisa e do Ussuri, que chegaram a Liubliana em 2024, após um planeamento cuidadoso e muita esperança.

"Não estávamos realmente à espera, mas esperávamos, trabalhando para isso porque temos um bom casal reprodutor", afirmaram. Embora o casal tenha sido apresentado no momento certo, "não estávamos completamente certos," acrescentou.

"Por isso também ficámos um pouco surpreendidos e, claro, muito felizes," disse Strus.

A reprodução de espécies de animais selvagens em espaços confinados é conhecida por ser difícil e muitas vezes não ter sucesso.

Os filhotes, nascidos a 27 de maio, são altamente vulneráveis e precisam de ser isolados dos outros, exceto da mãe, mas a equipa do zoológico e os visitantes puderam vê-los num ecrã através de imagens vídeo em direto.

Os visitantes sorriam enquanto observavam a mãe com os seus filhotes no ecrã.

Barbara Gallaido, de São Francisco, disse que o que viu foi "realmente fabuloso". "Já vi tigres na natureza, na Índia, mas não assim, não com filhotes," afirmou. "Foi mesmo ótimo", acrescentou.

Arisa é mãe pela primeira vez aos 4 anos, referiu Strus, acrescentando que a fêmea de tigre parece estar a ir muito bem até agora.

"Ela está constantemente a lamber os filhotes, a amamentá-los e eles estão a descansar juntos", adiantou.

"Até agora tudo bem. Mas... ainda precisamos de esperar para ver o que vai acontecer", advertiu.

Segundo Strus, os filhotes de tigre abrem os olhos e começam a ouvir cerca de duas semanas depois do nascimento, estimando que a mãe os leve para fora da toca pela primeira vez quando tiverem um mês de idade.