Santa Cruz atribui apoio de 135 mil euros às Juntas de Freguesia

Na reunião de Câmara de hoje, Santa Cruz aprovou, por unanimidade, um apoio extraordinário de 135 mil euros às juntas de freguesia do concelho para fazer face a alguns investimentos, nomeadamente a aquisição da sede para a Junta de Freguesia de Santa Cruz, o alargamento da vereda da Corujeira, no Caniço, a construção de um alpendre e de pinturas na junta de freguesia da Camacha, o alargamento da vereda da Ribeira de João Gonçalves, no Santo da Serra, e a aquisição de uma peça escultórica evocativa de Amadis de Gaula para um novo jardim que irá nascer naquela freguesia.

Foi também aprovado o Programa de Reforço da Rede de Recolha Selectiva de Resíduos, que nesta primeira fase compreende a distribuição gratuita de 6000 contentores a 2000 famílias em zonas consideradas grandes produtores de lixo.

A Câmara aprovou, ainda, um reforço no apoio às bolsas de estudo, passando a ser apoiados os alunos cujas famílias têm rendimento per capita até 700 euros, ultrapassando assim o valor do IAS (Índice de Apoio Social). São mais 73 alunos abrangidos por este apoio, o que perfaz um total de 777 alunos apoiados no presente ano.