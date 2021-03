Hospital privado de 40 milhões de euros inaugurado hoje nos Açores

O Hospital Internacional dos Açores, o primeiro privado da região autónoma, é inaugurado hoje na Lagoa, na ilha de São Miguel, e representa um investimento de 40 milhões de euros.

Três anos depois do lançamento da primeira pedra, a unidade está pronta para oferecer serviços em mais de 40 especialidades, contando com cinco blocos operatórios e 96 camas.

A inauguração decorrerá a partir das 10:00, estando prevista a presença do presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, do secretário regional da Saúde, Clélio Menesez, e da presidente da Câmara da Lagoa, Cristina Calisto.