Finlândia identificou quatro suspeitos de danificar cabos submarinos no Báltico

A polícia da Finlândia anunciou sexta-feira que concluiu a investigação criminal relativa à rutura de dois cabos submarinos de telecomunicações no mar Báltico em dezembro e identificou quatro suspeitos tripulantes do mesmo cargueiro.

Os quatro tripulantes do cargueiro "Fitburg" são suspeitos de um crime grave de sabotagem, tentativa grave de sabotagem e interferência agravada nas telecomunicações, e o caso será agora remetido para a Procuradoria-Geral do Estado para que esta decida se procede à sua acusação, indicou a Polícia Criminal da Finlândia (KRP), em comunicado.

Dos quatro suspeitos, três continuam proibidos de sair da Finlândia, uma medida preventiva que lhes foi imposta há cinco meses, no início da investigação.

O "Fitburg", com bandeira de São Vicente e Granadinas que fazia a rota entre a cidade russa de São Petersburgo e o porto israelita de Haifa, foi retido pelas autoridades finlandesas a 31 de dezembro de 2025 como suspeito da rutura de dois cabos submarinos de fibra ótica no golfo da Finlândia.

A abordagem do navio ocorreu em águas internacionais, dentro da zona económica exclusiva da Finlândia, e contou com a intervenção de um navio da Guarda Costeira e de um helicóptero, do qual vários agentes desceram até ao convés para assumir o controlo da ponte de comando.

De acordo com declarações da Polícia finlandesa na altura, a intervenção no navio teve lugar para evitar mais danos a outras infraestruturas submarinas.

Durante as investigações, as autoridades do país nórdico encontraram no fundo do mar um rasto de arrasto com dezenas de quilómetros de comprimento, presumivelmente causado pela âncora do navio, que, no momento da abordagem, navegava com a âncora submersa.

O navio permaneceu retido e apreendido pelas autoridades finlandesas durante 12 dias enquanto as investigações avançavam, após o que foi autorizado a zarpar no passado dia 12 de janeiro.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, a Finlândia tem sofrido vários incidentes em que infraestruturas submarinas críticas foram danificadas em circunstâncias estranhas e que Helsínquia atribui a ataques orquestrados por Moscovo.