Instalação artística 'Eva' patente no edifício do Campo da Barca

O edifício do Campo da Barca tem patente, até ao dia 19 de Março, a instalação artística 'Eva', da autoria da Associação Artística de Solidariedade Social Olho.te. Augusta Aguiar inaugurou hoje o certame, integrada nas comemorações do Dia da Mulher, a instalação artística, um manequim inspirado na personagem bíblica Eva, que contou com o contributo de 67 pessoas.

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais frisou "a inegável trajectória ascendente da participação das mulheres nos mais diversos sectores da sociedade madeirense e porto santense, a que temos vindo a assistir nos últimos anos".

"O Governo Regional tem tido sempre um grande empenho na adopção de medidas e acções que contribuam para a necessária igualdade, promotora de uma cidadania plena e da coesão social, nas várias áreas, nomeadamente, ao nível do emprego e do trabalho, da educação, da igualdade de género e oportunidades, e demais áreas de intervenção social", refere.

De referir que a Associação Olho.te é parceira da Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM) e tem sede no Bairro da Nazaré. Tem como objetivo principal "pôr em prática actividades que fomentem a aprendizagem não formal, tanto de cariz lúdico como cultural. Desenvolve, sem fins lucrativos, a sua intervenção em favor da comunidade em áreas de relevo social, tais como promover actividades artísticas; potenciar a inclusão de jovens e cidadãos socialmente desfavorecidos; contribuir para a divulgação da arte e cultura enquanto instrumento de combate à exclusão social; e reforçar a intergeracionalidade e as relações entre microcomunidades, entre outros".