Madeira Shopping dá a conhecer história de nove mulheres em exposição de realidade aumentada

Até dia 14 de Março, o Madeira Shopping dá a conhecer a vida de nove mulheres que fizeram história através de uma exposição inovadora em realidade aumentada.

Chama-se ‘As 9 Fantástica' e tem por objectivo mostrar que em todas as épocas houve mulheres extraordinárias, que concretizaram feitos fantásticos e com grande impacto no mundo, mas pouco conhecidos do grande público.

O Madeira Shopping vai apresentar estes feitos e a vida destas mulheres de uma forma única: usando realidade aumentada.

A exposição física é constituída apenas por nove manequins simples que estarão presentes no piso 0 do centro comercial. No 'peito' de cada manequim estará um código de imagem que permitirá aos visitantes descobrirem, usando o seu smartphone, toda a informação e história sobre aquela mulher “Fantástica” de uma forma imersiva.

Primeiro sob a forma de um vídeo que faz uso de 'Machine Learning' para animar a fotografia ou ilustração da mulher em questão e depois através de uma exposição em realidade aumentada que os utilizadores podem 'colocar' em qualquer lugar e explorar livremente enquanto ouvem os momentos mais marcantes das histórias.

O resultado é um pequeno museu virtual em pleno centro comercial que pretende homenagear todas a mulheres, dando a conhecer estas nove histórias, de forma aliciante e tecnológica.

São elas: escritora Natália Correia, autora do hino dos Açores; Elizabeth Phelps empreendedora que trouxe reconhecimento internacional ao Bordado da Madeira; Antónia Rodrigues, nascida no século XVI, disfarçou-se de rapaz para se alistar no exército para combater no Norte de África; Carolina Beatriz Ângelo, feminista que influenciou o poder; Ada Lovelace, a primeira pessoa da história a fazer programação; Maud Wagner, a primeira mulher tatuadora dos Estados Unidos da América; Madam C.J Walker, filha de escravos foi uma empreendedora que criou o seu próprio negócio; Stephanie Kwolek, responsável pela invenção do Kevlar e Amelia Earhart, uma das personalidades mais fascinantes da história da aviação.