"Mais do que palavras importa dar exemplos de igualdade", diz Miguel Silva Gouveia

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompanhado pelo respectivo executivo, inaugurou, esta manhã, nos Paços do Concelho, a instalação artística 'Eva'.

O projecto foi realizado em parceria com a Associação OLHO.te e contou com o contributo de 67 mulheres e homens.

Miguel Silva Gouveia referiu que “esta mostra é um convite à reflexão sobre a temática da igualdade de género num dia onde habitualmente se costuma procurar identificar o quão distantes ainda estamos da igualdade que desejamos". "No entanto, desde 2014, a CMF tem procurado batalhar por esta questão, onde para além da criação de um Conselho Municipal para a Igualdade, também fomos o primeiro município da Região a ter um Plano Municipal para a Igualdade", frisou.

E acrescentou: "mais do que palavras importa dar exemplos de igualdade e, nesse sentido, o executivo da coligação Confiança na CMF é um executivo completamente paritário, formado por três homens e três mulheres. Mas este é um trabalho que extravasa para todos os serviços da autarquia, onde já temos cerca de 40% do quadro de dirigentes composto por mulheres, o que demonstra bem o nosso compromisso para com esta temática".

A mostra, inserida nas comemorações do Dia Internacional das Mulheres, estará patente no átrio da CMF até ao dia 12 de Março.