Galeria Marca de Água recebe 'Imersão - Fora do Tempo' de Eduardo de Freitas

A Galeria Marca de Água vai receber, a partir do dia 25 de Março e até 21 de Maio, a exposição 'Imersão - Fora do Tempo' do artista plástico madeirense Eduardo de Freitas. O certame reúne mais de sete dezenas de obras de pintura e desenho e tem a curadoria da artista plástica Filipa Venâncio.

Esta é a segunda exposição da temporada artística 2020/2021, que se iniciou com a exposição 'Mulheres Artistas madeirenses em diálogo com Sonia Delaunay', patente na Galeria Marca de Água até à próxima sexta-feira.

Esta é uma exposição que nos oferece mundos intangíveis, oníricos, metafóricos. As pinturas elípticas e circulares, não se nos afiguram como janelas, mas sim como lentes ou espelhos côncavos e convexos que nos impelem para dentro ou para fora, consoante o olhar. O próprio suporte da pintura por vezes é propositadamente intervencionado no seu verso, e a pintura assume o lugar mágico de uma caixa quadrada que contém outros mundos no seu interior Filipa Venâncio, curadora

"Eduardo de Freitas é natural da Madeira. Expõe regularmente desde 1976 e está representado nas coleções do Mudas-Museu de Arte Contemporânea da Madeira, no Museu Etnográfico da Madeira e em coleções particulares", refere nota da galeria. Actualmente, exerce funções na Quinta Magnólia - Centro Cultural, sob tutela da Direcção Regional de Cultura.

Raquel Fraga, directora artística da Galeria Marca de Água, agradece ao artista e à curadora pela “oportunidade de reforçar a programação da galeria tendo em vista a sensibilização para a importância de valorização da arte contemporânea e dos artistas regionais” Defendendo que, "é tarefa da arte contemporânea actuar na comunidade em que se insere”, acrescenta.