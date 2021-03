Trabalhos interrompem abastecimento de água em Câmara de Lobos

Algumas zonas do concelho de Câmara de Lobos sofrerão interrupções no abastecimento de água potável devido a trabalhos de remodelação das redes de água.

Segundo a ARM – Águas e resíduos da Madeira, a falta de água ocorre entre os dias 8 e 12 de Março em diversas localidades:

· Na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, nos sítios do Garachico e Nogueira, na freguesia da Quinta Grande, nos sítios da Ribeira do Escrivão e Aviceiro, na freguesia de Câmara de Lobos, nos sítios Fonte Garcia, Fontainhas, Pedregal, Cruz da Caldeira, Nogueira, Facho e Ribeira da Alforra, no dia 8 de Março, entre as 9h e as 13h.

· Na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, no sítio do Covão e na freguesia de Câmara de Lobos, nos sítios da Fajã, Lourencinha, Panasqueira e Ribeiro Real, no dia 9 de Março, entre as 9h e as 13h.

· Na freguesia de Câmara de Lobos, nos sítios da Bela Vista, Caminho Grande e Preces, Fajã, Lourencinha, Palmeira, Ponte dos Frades, Preces, Quinta do Leme, Ribeiro Real, Saraiva, Torre e Jesus, Maria e José, no dia 10 de Março, entre as 14h e as 18h.

· Na freguesia do Jardim da Serra, no sítio do Foro, no dia 11 de Março, entre as 09h e as 13h.

· Na freguesia de Câmara de Lobos, Vila e Ilhéu, no dia 12 de Março, entre as 09h e as 13h.

· Na freguesia de Câmara de Lobos, no sítio da Nogueira, no dia 12 de Março, entre as 14h e as 18h.