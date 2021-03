A Câmara Municipal do Funchal informou esta tarde que amanhã, quarta-feira, dia 10 de março, irá decorrer uma intervenção na rede de distribuição de água do Beco da Soca, na freguesia de São Pedro, afectando o abastecimento no Beco da Soca e no Beco do Paiol, entre as 9h30 e as 12 horas.