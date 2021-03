Poderá faltar água em Câmara de Lobos

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A. informa que haverá interrupção do abastecimento de água potável, no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água em determinadas zonas, no concelho de Câmara de Lobos.

- Na freguesia de Câmara de Lobos, no sítio do Espírito Santo, no dia 16 de Março, entre as 9 e as 13 horas;

- Na freguesia de Câmara de Lobos, no sítio da Quinta do Leme e na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, nos sítios da Achada, Igreja, Pico e Salões, Ribeira da Caixa, Ribeira Fernanda e Vargem, no dia 18 de Março, entre as 9 e as 13 horas;

- Na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, nos sítios da Quinta de Santo António e Ribeira da Caixa, no dia 19 de Março, entre as 09 e as 13 horas.