Marco Freitas recandidata-se à presidência do Bairro da Argentina

No dia em que o Bairro da Argentina comemora o seu 14.º aniversário, o presidente Marco Freitas anunciou, hoje, a sua recandidatura ao cargo de presidente da direcção.

O dirigente está há cinco anos à frente dos destinos da colectividade câmara-lobense, o primeiro à frente de uma comissão administrativo, os outros quatro já como presidente da direcção.

Na cerimónia realizada esta manhã, Marco Freitas deixou outras notas relevantes, nomeadamente lamentando o facto de os clubes e associações desportivas estarem impedidos de se candidatarem às linhas de apoio no âmbito da pandemia de covid-19.

O presidente do Bairro da Argentina aproveitou, ainda, para elogiar o Governo Regional por ter mantido os apoios ao desporto regionais, nos mesmos moldes do ano transacto, apesar da paragem das competições.

O director regional de Desporto, David Gomes, também presente na cerimónia, aproveitou para vincar que é intenção do Governo Regional manter os apoios ao desporto, deixando ainda votos para que a retoma desportiva possa acontecer o mais rapidamente possível, nomeadamente quando as condições sanitárias assim o permitirem. Neste particular assegurou que as entidades regionais estão a analisar esta retoma, nomeadamente das modalidades colectivas.