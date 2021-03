O madeirense Marcos Freitas afastado do WTT Contender do Doha.

O atleta, usufruindo do privilégio de ser o sétimo cabeça de série da prova, entrou directamente para o mapa final da prova. Porém, neste fase do evento, foi surpreendido pelo francês Emmanuel Lebesson, que ocupa actualmente a posição 40 do ranking mundial, num jogo de muito equilíbrio, tendo perdido por 1-3 (9-11, 12-10, 11-13 e 12-14) ditando assim o consequente afastamento da competição.

Marcos Freitas faz, também, parte do restrito grupo de atletas que irão participar no WTT Star Contender Doha, uma competição reservada à elite do Ténis de Mesa Mundial. Nesta competição, que se desenrolará entre 8 e 13 de Março, Marcos é o 11º. cabeça de série da competição masculina, posição que lhe garante também a entrada direta para o mapa principal da prova.

Recorde-se que hoje, na cidade de Doha (Qatar), realizou-se o WTT Middle East Hub, evento referente ao Circuito Profissional da Federação Internacional de Ténis de Mesa.

O madeirense, actual n.º 25 do ranking Mundial, participou neste primeiro grande evento do ano, evento que se encontra subdividido em duas competições: o WTT Contender Doha e o WTT Star Contender Doha.