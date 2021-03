Trânsito de início de semana com fluidez

Segunda-feira, 15 de Março, manhã fresca mas com sol a espreitar e poucas ou nenhumas nuvens, com algum tráfego na via rápida mas sem grandes demoras, excepto nas entradas tradicionalmente mais complicadas.

Assim se pode resumir o estado do trânsito nestas primeiras horas de mais uma semana de trabalho, nomeadamente na principal via de circulação automóvel da Região, desde a Ribeira Brava ao Caniçal.

Foto Google Maps

Como é habitual, nas proximidades do Funchal, sobretudo nos acessos à Via Rápida em Santa Cruz e Câmara de Lobos, o trânsito intensifica-se e nas saídas desta estrada há sempre algum acumulado de veículos, o que leva o redobrar das atenções dos automobilistas.

A esta hora que o sol se levanta no horizonte, tenha também em atenção ao encadeamento que possa provar.

Nas principais estradas de acesso ao centro do Funchal, também algum trânsito, como é normal, mas sem grandes demoras além do habitual pára-arranca gerado pelos semáforos.

Foto Madeira-web

Refira-se ainda a atenção a possíveis dificuldades nalguma obra nas estradas. Na via rápida, por exemplo, a concessionária Via Litoral tem a decorrer desde a sexta-feira passada, 12 de Março, até a próxima sexta-feira, 19, trabalhos de "reparação de guardas e de equipamentos de segurança (na sequência de danos causados por acidentes)", com os trabalhos a decorrerem ao longo de toda a concessão, de dia e/ou de noite e tanto nas vias esquerda como nas da direita, sempre de forma alternada.