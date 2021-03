Trânsito a fluir com normalidade

Na principal via de acesso ao Funchal circulam muitos carros desde a primeira hora desta manhã de quarta-feira, 11 de Março de 2021, mas com natural fluidez.

Pelo que se pode ver pelas câmeras de vigilância da concessionária da via rápida, a Via Litoral, há muito trânsito nos dois sentidos, tanto pelo lado de Câmara de Lobos como do lado de Santa Cruz, sem registo de ocorrências até ao momento.

O mesmo confirmado também por não haver qualquer registo da parte dos bombeiros.

Ainda assim, tenha atenção às entradas da via rápida, nomeadamente no nó de Câmara de Lobos, bem como no nó de Santo António em ambos os sentidos e, como habitualmente, na rotunda da Cruz de Carvalho devido à proximidade das escolas com um dos principais acessos ao centro do Funchal.

Mais na via rápida, atenção à saída e entrada no nó de Santa Luzia, mas também para a estrada da Boa Nova e à entrada na via na zona da Cancela/Garajau.

Se está na estrada ou vai sair de casa agora, vá com segurança neste dia sem chuva e com o sol a espalhar os primeiros raios pela ilha.