Trânsito a correr sobre rodas

Com as aulas presenciais dos alunos do 3.º ciclo e secundário suspensas até 15 de Março, as estradas da Madeira continuam sem acusar pressão esta hora da manhã.

Há de indicação de trânsito moderado no Caminho de Santo António e no Caminho de São Martinho, mas sem qualquer sinal de ‘para-arranca’.

Na saída da via rápida próxima da Escola Dr. Horácio bento Gouveia, como de costume, há algum trânsito, mas sem demoras, bem como na Avenida Luís de Camões e na Rua das Maravilhas.

A Avenida do Infante também acusa alguns carros parados na estrada, mas em zonas próximas de semáforos.

A Avenida Calouste Gulkbenkian, artéria que passa entre o Centro Comercial La Vie e o 2000, é que é de evitar a esta hora porque está com paragens mais longas.

De resto, e como de costume, há trânsito moderado na Rua 31 de Janeiro e na Rua 5 de Outubro, mas também na Rua Visconde Anadia e na Rua Pestana Júnior.

À Avenida do Mar também já começam a chegar mais carros, mas é no Túnel da Pontinha que o trânsito começa a ficar lento.