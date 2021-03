Trânsito sem grandes constrangimentos nos acessos ao Funchal

A manhã desta quarta-feira está relativamente calma nas estradas de acesso à cidade do Funchal. Na via rápida o trânsito corre naturalmente, havendo apenas algum abrandamento nas entradas e saídas junto dos Viveiros e à Cancela. Nos acessos em São Martinho, sobretudo no sentido Funchal- Câmara de Lobos há uma maior afluência.

No interior da cidade, é junto aos estabelecimentos de ensino que se nota maior movimento de veículos. Como habitualmente, junto à Escola Dr. Horácio Bento Gouveia há algum trânsito, mas sem demoras, bem como na Avenida Luís de Camões, sobretudo no sentido descendente.

Algum abrandamento é registado, também, na Praça Severiano Ferraz, na zona da ‘Cruz Vermelha’, onde, como é habitual, há uma maior concentração de veículos, sobretudo no acesso aos vários estabelecimentos de ensino que existem nas proximidades e que se mantêm em funcionamento.

Há indicação de trânsito moderado no Caminho de Santo António e no Caminho de São Martinho, mas sem qualquer sinal de ‘para-arranca’. Alerta para o condicionamento no Caminho das Virtudes, sendo de evitar esta zona.

Na Avenida do Infante e na Avenida do Mar é junto aos semáforos que se nota algum congestionamento, mas sem demoras.

De resto, e como é habitual, há trânsito moderado na Rua 31 de Janeiro e na Rua 5 de Outubro. O mesmo acontece na Rua Visconde Anadia e na Rua Pestana Júnior.