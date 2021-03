TUI retoma operações para Cabo Verde quase um ano depois

O grupo TUI, um dos maiores operadores turísticos mundiais, que opera sete hotéis, `resorts´ e voos próprios para Cabo Verde, retomou hoje as suas operações para o arquipélago quase um ano depois, foi anunciado.

"Foi com enorme prazer que recebemos hoje, no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal, o voo que marca a retoma de operações da TUI depois de quase um ano de interrupção devido à pandemia de Covid-19", anunciou a empresa de aeroportos e segurança aérea cabo-verdiana (ASA).

A mesma fonte indicou que o voo Polónia-Sal, realizado através do Tour Operator TUI Polónia, vai passar a acontecer aos domingos até 3 de maio desde ano.

Na semana passada, o grupo previu a retoma da procura dos turistas por Cabo Verde antes de abril, começando pelo mercado francês.

De acordo com informação prestada à Lusa pelo diretor de comunicação do grupo TUI para os mercados internacionais, Evangelos Georgiou, há uma "demanda e as pessoas querem viajar em geral", logo que esteja ultrapassada a atual fase da pandemia de covid-19.

"Para Cabo Verde, estamos a planear reiniciar no final de abril em alguns mercados de origem europeus", explicou, apontando que a partir de França a retoma dos turistas para o arquipélago, através do grupo TUI, acontecerá "possivelmente antes".

"E em alguns outros em meados de maio. Mas isso não depende do grupo TUI, mas sim dos regulamentos oficiais. Queremos estar prontos para reiniciar as nossas operações em qualquer destino onde e quando isso for viável", sustentou Evangelos Georgiou.

Sublinhou, contudo, que tudo ficará dependente dos regulamentos das autoridades de cada país, como a obrigatoriedade de testes de PCR ou quarentenas no regresso.

"Acreditamos que, uma vez vacinados os grupos de pessoas de alto risco, as restrições de viagem podem ser levantadas. Acreditamos que os testes de antigénio [mais rápidos e mais baratos do que os PCR] também sejam uma forma eficaz. No estado atual, no grupo TUI, a vacinação não é condição para viajar".

O turismo garante que 25% do Produto Interno Bruto (PIB) de Cabo Verde, após um recorde de 819 mil turistas em 2019, mas a atividade está praticamente parada há um ano, devido às restrições para conter a transmissão da pandemia de covid-19.

Segundo dados do Governo cabo-verdiano, através do grupo alemão, instalado no país desde 2015, chegam todos os anos a Cabo Verde cerca de 350.000 turistas, essencialmente para as ilhas do Sal e da Boa Vista.

Cabo Verde regista um acumulado de 16.101 casos positivos acumulados desde 19 de março de 2020, dos quais 156 óbitos e tem 480 casos ativos.

O país recebeu na madrugada de sexta-feira o primeiro lote de 24 mil vacinas contra a covid-19 da AstraZeneca e hoje chegaram mais 5.850 doses da Pfizer e prevê arrancar a vacinação em todas as ilhas em 18 de março.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.649.334 mortos no mundo, resultantes de mais de 119,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.