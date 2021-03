Cursos EFA da Escola da Torre aderem à Semana da Leitura

No âmbito do Plano Anual de Actividade e dos projectos ERASMUS + Adultos (CIA e JAEA) os cursos EFA da EBTorre aderiram à semana da Leitura, promovida pelo PNL 2027, para promover o gosto pela leitura; conhecer alguns escritores portugueses e estrangeiros e combater a iliteracia da leitura.

Durante a semana de 8 a 12 de Março, serão realizadas várias actividades: Leituras em família; Leituras inusitadas; Leitura: um minuto uma lenda; Leitura de biografias de navegadores portugueses; Leitura de textos da literatura oral e tradicional madeirense.

Neste âmbito, destaque para a iniciativa Leituras EFA – conversa à volta dos Livros, com Cristina Trindade e Luísa Paolinelli, na apresentação do livro ‘Vizinhas com Super Poderes e Roteiro Mulheres do Funchal’, uma actividade inserida nas comemorações do Dia Internacional da Mulher.

Haverá ainda a Leitura Internacional do livro ‘O burro de ouro’ de Apuleio e participação na tertúlia on-line ‘Leituras sem fronteiras no feminino’.

A EBTorre integra, a partir deste ano, a rede nacional do programa Ler+ Qualifica 2021.