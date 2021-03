A selecção portuguesa acaba de vencer a França por 29-28 e garante um histórico passaporte para os Jogos Olímpicos Tóquio-2020.

No terceiro e derradeiro jogo do Torneio Pré-olímpico, a disputar em Montpellier, Portugal fez história, depois de ter estado sempre atrás no marcador e venceu a forte equipa gaulesa por 29-28, depois de ter estado a perder por 12-13 ao intervalo.