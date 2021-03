Trânsito de sexta-feira obriga a redobrada atenção

Atenção à estrada, para terminar mais um dia de trabalho sem problemas. Neste momento, embora grande parte das estradas de acesso ao Funchal o trânsito esteja a fluir com alguma normalidade, há zonas da via rápida com chuva.

Na zona de Machico e Santa Cruz, por exemplo, a estrada merece redobrada atenção dos condutores. Mais perto do Funchal, com o aumento do tráfego automóvel, também diminui a fluidez e exige moderação na velocidade.

Nos acessos à via rápida tanto para quem vem de Câmara de Lobos como quem vem de Santa Cruz, há sempre alguma demora, o mesmo acontecendo com as ligações ao centro da capital.

Uma vez que está a terminar mais uma semana de trabalho, a demora que por vezes poderá levar a chegar ao seu destino não merecerá mais do que alguma paciência.