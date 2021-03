Ronaldo evoca nome da Madeira ao assinalar 'ultrapassagem' a Pelé

Cristiano Ronaldo não esqueceu os tempos de miúdo, na Madeira, no momento em que assinalou, de forma oficial, a 'ultrapassagem' ao brasileiro Pelé como o máximo goleador da história do futebol.

Com recurso às redes sociais, CR7 publicou um longo texto de forma a assinalar os 770 golos na sua carreira profissional, endereçando as suas primeiras palavras ao 'Rei'. "Não há jogador no mundo que não tenha sido educado ao ouvir histórias sobre os seus jogos, objectivos e conquistas, e eu não sou excepção", clarificou o madeirense, para depois se exprimir "orgulhoso" por estar agora no "topo da lista mundial de marcadores" superando o recorde de Pelé.

É algo com que eu nunca sonhei quando crescia enquanto criança na Madeira. Cristiano Ronaldo

Mesmo que a comunicação social tenha anunciado o feito estatístico há algumas semanas, o avançado da Juventus manteve-se no silêncio. No texto, CR7 explicou os motivos por só agora reconhecer mais uma 'conquista' pessoal.

"A minha admiração eterna e incondicional pelo senhor Edson Arantes do Nascimento, assim como o respeito que tenho pelo futebol de meados do século 20, levou-me a considerar os seus 767 golos [ao contrário dos 757]. Assumi os seus 9 golos pela Selecção Paulista, assim como o seu único golo pela Selecção Militar Brasileira, como golos oficiais. O mundo mudou desde então e o futebol também mudou, mas isso não significa que podemos simplesmente apagar a história de acordo com os nossos interesses", observou.

