12 crianças da Creche do Campanário foram hoje sujeitas a teste PCR

Foram este domingo testadas as 12 crianças que frequentam a sala de transição (2 e 3 anos) da Creche do Campanário onde trabalhava a auxiliar que testou positivo no final da semana. Além dos meninos e meninas sujeitos a teste PCR, também cinco adultos colaboradores do estabelecimento de ensino foram igualmente testados.

Por indicação do Delegado de Saúde da Ribeira Brava, uma equipa do SESARAM deslocou-se ao final da manhã de hoje ao referido estabelecimento de ensino para realizar os 17 testes aos alunos e profissionais tidos como contactos mais próximos do caso de infecção confirmado na sexta-feira.

A propósito deste caso positivo, Susete Nascimento, a directora da Creche, esclareceu que a auxiliar de baixa frequentara pela última vez o estabelecimento escolar no passado dia 4, ou seja, uma semana antes de ser oficialmente confirmada a infecção com a Covid-19. A ´turma’ hoje testada vai permanecer em isolamento profiláctico até indicação em contrário das autoridades de saúde.

A Creche do Campanário reabre esta segunda-feira com as outras três salas em normal funcionamento.